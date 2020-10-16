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Dünya Hindistan'da film sahnelerini aratmayan anlar! Polisi kaputta metrelerce sürükledi
Dünya

Hindistan'da film sahnelerini aratmayan anlar! Polisi kaputta metrelerce sürükledi

Hindistan'da aksiyon filmlerini aratmayan anlar gerçek oldu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaputun üstüne çıkan polisi trafiğin içinde metrelerce sürükledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 00:45:00 - 2020-10-16 00:46:56

Hindistan’da 'dur' ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak için trafik polisi aracın kaputuna çıktı. Sürücü, polisi trafiğin içinde metrelerce sürükledi.

Polis, durdurmak için kaputa çıktı

Hindistan’da aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Başkent Yeni Delhi’de 12 Ekim tarihinde uygulama noktasında durdurulmak istenen bir sürücü polisin dur ihtiranı uymayarak kaçmak istedi. Trafik polisi Mahipal Singh Yadav, dur ihtarına uymayan aracın kaputuna çıkarak kaçmasına engel olmak istedi.

Sürücü, metrelerce polisi sürükledi

Sürücü, Yadav’ın kaputa çıkmasına rağmen yoluna devam ederek, polis memurunu yaklaşık 400 metre sonra aracın üzerinden attı. Yadav’ı aracın üzerinden attıktan sonra yoluna devam eden sürücü, adresinin tespit edilmesinin ardından tutuklandı. Sürücüye, birçok suçtan dava açıldı.

Olay anına ait görüntüler ise bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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