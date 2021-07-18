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Dünya Hindistan'da felaket! Çok sayıda ölü var
Dünya

Hindistan'da felaket! Çok sayıda ölü var

Hindistan’ın Mumbai şehrinde toprak kayması sonucu yaşanan olayda 25 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 15:03:00 - 2021-07-18 15:03:59
Hindistan'da felaket! Çok sayıda ölü var

Hindistan’ın Mumbai kentinde şiddetli yağışların iki farklı bölgede yol açtığı toprak kaymasında 25 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai’de gece boyunca aralıksız devam eden şiddetli yağışlar Chembur ve Vikhroli bölgelerinde toprak kaymasına neden oldu. Faciada evlerin toprak altında kalması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokakları su basarken, tren seferleri ve araç trafiğinde aksaklıklar yaşandı.

Hindistan Meteoroloji Servisi, yoğun yağışlar nedeniyle kentte kırmızı alarm yayınladı.

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