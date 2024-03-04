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Ekonomi Hindistan’da dünyaca ünlü Türk halıları ilgiyle karşılandı! Türk şirketleri dev randevu için oradaydı
Ekonomi

Hindistan’da dünyaca ünlü Türk halıları ilgiyle karşılandı! Türk şirketleri dev randevu için oradaydı

Yeniakit Publisher
2024-03-04 20:33:00 - 2024-03-04 20:36:31
Hindistan’da dünyaca ünlü Türk halıları ilgiyle karşılandı! Türk şirketleri dev randevu için oradaydı

Gaziantepli halı ihracatçıları yeni pazar arayışları için gittikleri Hindistan’ın başkenti Delhi’de büyük bir ilgiyle karşılaştı. Bu kez dünyanın en büyük şehir nüfusuna sahip Delhi’de gerçekleşen görüşmelerinin olumlu geçtiğini ifade eden GAHİB Başkan Vekili Adem Beğendi, dünyanın ne büyük nüfusuna sahip Hindistan’ın sadece halı sektörü için değil bir çok sektör için önemli bir pazar olabileceğini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler stratejisi kapsamında Hindistan’a, Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi. Etkinlik kapsamında Gaziantep’ten Hindistan’a giden Gaziantepli halıcılar burada büyük bir ilgiyle karşılandı. GAHİB Başkan Vekili Adem Beğendi, dünya genelinden yıllık 168 milyon dolarlık halı ithal eden Hindistan’ın 20 milyon dolarlık kısmını Türkiye’den ithal ettiğini dile getirdi. Hindistan Ticaret Heyeti’nin ilk durağı olan Delhi’de ülkenin en büyük halı ithalatçılarıyla bir araya geldiğini ifade eden Beğendi, “Hindistan’ın en önemli fuarlarından olan BharatTeks fuar alanında gerçekleştirdiğimiz B2B etkinliğimiz Hindistanlı halı ithalatçılarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Heyetimizde yer alan firma temsilcileri ikili görüşme alanında yenilikçi ürünlerini Hindistanlı halı ithalatçılarına ve bu sektörle ilgili ticaret yürüten firma temsilcilerine tanıttı.

Görüşme alanını ziyaret eden Hindistan Tekstil Bakanı Piyush Goyal’la yaptığımız görümeler de olumlu geçti. Hindistan Tekstil Bakanı Piyush Goyal’u İstanbul CFE Fuarımıza devet ettik ve bu fuarda Hintli üreticileri ve ziyaretçileri görmek istediğimizi belirttik. Bakan Bey, bu teklifimize olumlu baktığını ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması için gerekli her türlü desteği vereceğini ifade etti. Diğer taraftan HGH India fuar yöneticisi Arun Roongta ile alanımızı ziyareti esnasında yapılan görüşmede HGH India veritabanında yer alan ziyaretçi ve katılımcılara bir bülten iletilerek CFE Fuarımızın ücretsiz tanıtımının yapılması için anlaşmaya varıldı.” dedi.

Hindistan Dünyanın En Büyük Pazarı Olabilir

Hindistan’ın sadece halı sektörü için değil birçok sektör içinde önemli bir Pazar olma özelliği taşıdığına da dikkat çeken Başkan Vekili Beğendi “Hindistan son dönemlerde ekonomik olarak önemli atılımların yapıldığı ve son on yılda birçok alanda olumlu gelişmelerin yaşandığı dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülkesidir. Buradaki en önemli izlenimimiz büyük bir genç nüfusa sahip olan bu ülkede artık Türk halısı severek kullanılmaya başlanmış ve inanıyoruz ki önümüzdeki süreçte birçok tüketici Türk halısına yönelecektir. Sadece halıcılar için değil birçok sektör içinde büyük bir pazar olan Hindistan’ın ilmek ilmek dokunması pazar payımızın arttırılması için önem taşımaktadır.” dedi.

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