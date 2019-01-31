Hindistan’da domuz gribi alarmı: 169 ölü

Hindistan’da hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; ülkenin en büyük turistik merkezi Rajasthan’da domuz gribi salgınından bu yıl içerisinde 76, Yeni Delhi’de ise 11 kişinin öldüğü belirtildi.

Bin 976 kişinin sonuçları pozitif çıktı

Rajastan’daki kayıtlara göre, H1N1 virüsünün sebep olduğu ölümlerin üçte birinden fazlasının, soğuk hava koşullarının hastalığı daha da kötüleştirmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Yetkililer, ülkeyi ziyaret eden yabancı turistlerin domuz gribine yakalandığına dair herhangi bir raporun bulunmadığını söylerken, Rajastan gösterişli kaleleri ve yerleri ile birçok yabancı turisti ülkeye çekiyor.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü ise, Rajastan’da 8 bin 700’den fazla insanın H1N1 virüsü testinden geçtiğini ve bin 976 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Ülke çapında 169 kişi öldü

Rajastan eyaletinde 76 ölümden 23’ünün, domuz gribi salgınından en çok etkilenen Jodhpur bölgesinde gerçekleştiği kaydedildi. Eyalette kayıtlarda 705 domuz gribi vakası yer alırken, geçtiğimiz yılın ocak ayında ise salgından 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan başkent Yeni Delhi’de ise bu yıl, 11 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti. 2018 yılında 205 kişide görülen vaka sayısının, bu yılın ilk ayından itibaren en az 479 kişide görülmesi dikkat çekti.