0553 313 94 23

Hindistan’da domuz gribi alarmı: 169 ölü

Geçtiğimiz yıllarca çok sayıda insanın ölümüne neden olan domuz gribi Hindistan'da tekrar ortaya çıktı. Salgın nedeniyle ülkede 169 kişi hayatını kaybetti.

31 Ocak 2019 Perşembe 16:21
Hindistan’da domuz gribi alarmı: 169 ölü

Hindistan’da hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; ülkenin en büyük turistik merkezi Rajasthan’da domuz gribi salgınından bu yıl içerisinde 76, Yeni Delhi’de ise 11 kişinin öldüğü belirtildi.

Bin 976 kişinin sonuçları pozitif çıktı

Rajastan’daki kayıtlara göre, H1N1 virüsünün sebep olduğu ölümlerin üçte birinden fazlasının, soğuk hava koşullarının hastalığı daha da kötüleştirmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Yetkililer, ülkeyi ziyaret eden yabancı turistlerin domuz gribine yakalandığına dair herhangi bir raporun bulunmadığını söylerken, Rajastan gösterişli kaleleri ve yerleri ile birçok yabancı turisti ülkeye çekiyor.
Sağlık Bakanlığı sözcüsü ise, Rajastan’da 8 bin 700’den fazla insanın H1N1 virüsü testinden geçtiğini ve bin 976 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Ülke çapında 169 kişi öldü

Rajastan eyaletinde 76 ölümden 23’ünün, domuz gribi salgınından en çok etkilenen Jodhpur bölgesinde gerçekleştiği kaydedildi. Eyalette kayıtlarda 705 domuz gribi vakası yer alırken, geçtiğimiz yılın ocak ayında ise salgından 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan başkent Yeni Delhi’de ise bu yıl, 11 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti. 2018 yılında 205 kişide görülen vaka sayısının, bu yılın ilk ayından itibaren en az 479 kişide görülmesi dikkat çekti.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 16:21
  1. Hindistan’da domuz gribi salgını: 169 ölü
  2. hindistan
  3. domuz gribi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlerbirliği'nde transfer çalışmaları
    1. Gençlerbirliği'nde transfer çalışmaları
    2. Regaib Kandili ne zaman 2019 | Üç..
    3. Direğe çarpan otomobil kağıt gibi..
    4. ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı..
    5. Malatya'daki FETÖ/PDY davası
    6. Altının kilogramı 221 bin 500 liraya..
    7. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    8. Romanya'da AB Gayriresmi Dışişleri..
    9. Diagne resmen Galatasaray'da
    10. ABD askerleri, El Kaide bahanesiyle..
    11. MSB komandoların karlı dağlarda..
    12. PFDK'den Quaresma'ya 2 maç ceza
    13. Katar Emniyeti'nden TFF'ye kritik..
    14. Vatandaşlardan Tunç Soyer tepkisi:..
    15. Yerel seçimlerde bir ilk gerçekleşecek!
    16. "Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde..
    17. "Takıma sahip çıkılmıyor"
    18. Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı
    19. "İki kurucu devletin yetkilerinin..
    20. İrancı Eren 4 gündür tuzla besleniyor
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek