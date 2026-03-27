Almanya duyurdu: ABD ve İran, o İslam ülkesinde görüşecek Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail’i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı Mubarek el-Kebir Limanı büyük hasar gördü Körfez ülkesine İHA ve füzeli saldırı İran Hürmüz’ü yeniden kapattı: Geçmeye çalışanı vururuz Haham Akit’e konuştu! Siyonizmin tüm işgallerine karşıyız Trafikte "Sıfır Tolerans" dönemi: Telefonla oynayanın ehliyeti yanacak! CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’ İsrail/ABD ve İran Savaşı'nda Körfez'in su altyapısı hedef mi? Sudan sebeplerle vurulan 'SU' olacak Ecdat yadigârına 60 milyar liralık kalkan: Arkeolojide şahlanış dönemi Sözde basın örgütleri Akit’e yönelik saldırılara kör, sağır, dilsizler! Ak'dan değil it'den yanalar
Hindistan'da çığ düşmesi sonucu 6 kişi öldü

Hindistan'da çığ düşmesi sonucu 6 kişi öldü

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde bir otoyola çığ düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, birçok araç çığ altında kaldı.

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde bir otoyola çığ düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, birçok araç çığ altında kaldı.

Ladakh Bölge yetkilisi Vishal Atri yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki bir otoyola çığ düştüğünü, en az 15 aracın çığ altında kaldığını belirtti.

Atri, araçlarda bulunan 4 erkek, 1 kadın ve 1 çocuğun yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yerel yetkililer hala birçok aracın kar altında olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

