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Dünya Hindistan'da çiftçiler küreselci şirketlere ve hükümete karşı direnişte geri adım yok!
Dünya

Hindistan'da çiftçiler küreselci şirketlere ve hükümete karşı direnişte geri adım yok!

Hindistan'da tarım yasasına karşı Delhi'ye çıkan yolları kapatan on binlerce tarım işçisinin eylemi sürüyor. Çiftçi sendikaları, hükümetin geri adım atmaması durumunda açlık grevine başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:56:00 -
Hindistan'da çiftçiler küreselci şirketlere ve hükümete karşı direnişte geri adım yok!

Hindistan'da 250 milyon kişinin katılımıyla yapılan genel grevin ardından eylemler sürüyor.

Eylül ayında parlamentodan geçen ve tarımda özel şirketlerin egemenliğini artıracak 3 düzenlemenin geri çekilmesini talep eden çiftçiler, Delhi'ye çıkan ana yollar başta olmak üzere ülke genelinde yolları kapatarak başlattıkları direnişin 18. gününe girdi.

Çevre eyaletlerden gelen on binlerce tarım işçisi dün başkent Yeni Delhi'ye yürüyüş düzenlerken, polis yürüyüşe biber gazı ve tazyikli suyla saldırdı.

Hükümet ile çiftçi sendikaları arasında yapılan 6 görüşmeden de bir sonuç çıkmaması üzerine 32 çiftçi sendikası başkanı 14 Aralık'ta bir günlük açlık grevi yapacaklarını duyurdu.

Çiftçilerin aileleri de direnişe katılmaya hazırlanıyor

Çiftçi lideri Kanwalpreet Singh Pannu, Racastan Şahcihanpur'dan binlerce çiftçinin Jaipur-Delhi karayolu üzerinden traktörleriyle konvoy oluşturarak Delhi'ye geleceklerini söyledi.

Pannu çiftçilerin anneleri, kız kardeşleri ve kızlarının da iki haftadır Delhi girişinde sürdürülen direnişe katılacaklarını açıkladı. Pannu "Eğer hükümet görüşme istiyorsa biz hazırız ama temel talebimiz üç yasanın geri çekilmesi olmayı sürdürüyor" dedi.

Çiftçiler Cumartesi günü Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar ile yapılan görüşmenin ardından Delhi'ye çıkan bazı yolları açmayı kabul etmişti. Ancak çiftçilerin merkezi yollardaki direnişlerini sıkılaştırma kararı aldıkları ve Delhi-Jaipur karayolunu kapatmak için ikinci bir girişimde bulunacakları belirtiliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin hükümetindeki bakanlar ise Cumartesi günü tarım sektöründeki şirketlerle bir toplantı yaptı. Bakanların bu toplantıda tarım sanayicilerinden ve işletmelerinden çiftçileri yeni düzenlemelere ikna etmelerini istediği bildirildi.

 

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