Hindistan'da çiftçi protestoları, hükümetle yapılacak 7'nci tur görüşmeler öncesinde de sürdü

ANKARA (AA) - Hindistan'da çiftçilerin yeni tarım yasalarına yönelik protestosu devam ediyor.

Haryana eyaletinde başkent Yeni Delhi'ye yürümek isteyen protestocu çiftçiler Revari-Alvar sınırında polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Barikatları aşan protestoculara polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Protestocular sınıra yakın hemzemin geçitte durduruldu.

Çiftçiler geçen yıl kasımda aynı bölgede protestolarını başlatmış ve polisle çatışmıştı.

Bu arada Pencap eyaletinde iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) eyalet başkanı Aşvani Kumar Şarva başkanlığındaki toplantıyı protesto etmek isteyen başka bir grubu da Hint polisi "lathi" adı verilen bambudan yapılan uzun coplarla engelledi.

- Bir çiftçi intihar etti

Öte yandan Uttar Pradeş eyaletinin Gaziabad kentinde protestocu bir çiftçinin intihar ettiği bildirildi. Bu, protesto bölgesinde yaşanan 3'ncü intihar oldu.

Protestolar, Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar ile çifçti temsilcileri arasındaki uzlaşmazlıkla sonuçlanan 6 görüşmelerin ardından 4 Ocak'ta yapılması kararlaştırılan 7'nci tur görüşmelerin öncesine denk geldi.

Tarım Bakanı Tomar, görüşmelerde çiftçilerin 4 talebinden 2'si üzerinde anlaşma sağladıklarını, Elektrik Yasası'ndaki değişikliği ve anız yakılmasına ceza getiren Hava Kalitesi Komisyonu talimatnamesini geri çekmeyi kabul ettikleri, fakat protestocuların iki ana talebinde, yeni çıkarılan 3 tarım yasasının iptal edilmesi ve destekleme alımından asgari fiyat güvencesi getirilmesi konularından anlaşamadıklarını açıklamıştı.

- Yeni tarım yasaları

Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren 3 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti.

Yoldaki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti.

Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylülde kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.