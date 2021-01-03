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Aktüel Hindistan'da cenaze töreninde beton gölgeliğinin çökmesi sonucu 18 kişi öldü
Aktüel

Hindistan'da cenaze töreninde beton gölgeliğinin çökmesi sonucu 18 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:22:12 -
Hindistan'da cenaze töreninde beton gölgeliğinin çökmesi sonucu 18 kişi öldü

ANKARA (AA) - Hindistan'da Uttar Pradeş eyaletinin Gaziabad şehrinde bir krematoryumdaki cenaze törenine katılanların yağmur nedeniyle sığındığı beton gölgeliğin çökmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybeti.

Yerel basındaki haberlere göre, tören sırasında gölgeliğin altına sığınan yaklaşık 40 kişi, enkaz altında kaldı. Kurtarma ekipleri, enkaz altından 18 kişinin cesedini çıkardı, yaralı kurtarılanlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.

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