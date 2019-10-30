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Aktüel

Hİndistan'da boğa yanlışlıkla çöpe atılan altın takıyı yedi

Hindistan'ın Haryana eyaletinde bir boğa 40 gramlık altın takıyı yedi.

2019-10-30 13:12:00 -
Hİndistan'da boğa yanlışlıkla çöpe atılan altın takıyı yedi

Yerel basına göre, Sirsa bölgesinde yaşayan Janakraj'ın eşi ve gelini altın takılarını bir kasenin içine koydu. Takılar, daha sonra, yanlışlıkla sebzelerin altında kalarak çöpe atıldı.

Janakraj, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamera görüntülerinin atılan çöpü bir boğanın yediğini gösterdiğini söyledi.

Daha sonra veteriner yardımıyla boğayı bulup evlerinin yakınındaki bir açık alana bağladıklarını anlatan Janakraj, hayvanı beslemeye başladıklarını aktardı.

"Boğanın dışkısından altınları alacağımızı umuyoruz. Bu yüzden onu besliyoruz." diyen Janakraj, dışkıdan takıya ulaşamamaları halinde boğayı barınağa bırakacaklarını kaydetti.

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