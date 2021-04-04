  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hindistan'da bir kez daha rekor kırıldı
Dünya

Hindistan'da bir kez daha rekor kırıldı

Hindistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı 2020'nin ardından tekrar en üst seviyeye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 16:22:00 -
Hindistan'da bir kez daha rekor kırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayıları Eylül 2020'nin ardından en yüksek seviyeye çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 93 bin 249 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 485 bin 509'a ulaştı.

Ülkede en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı, son olarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859 ile kaydedilmişti.

Son 24 saatte 513 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 164 bin 623'e yükseldi.

Hindistan'da son bir günde tespit edilen vakaların yarısından fazlası, 49 bin 447 vaka ile Maharaştra eyaletinde görüldü. Yetkililer, Maharaştra eyaletinde vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle okulların kapatıldığını duyurdu.

Bazı vatandaşların aşı olduktan sonra maske takmayı bıraktıkları için virüse yakalandıkları tespit edilmişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin istismar ettiği Mahruze teyze: Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a!
Gündem

CHP'nin istismar ettiği Mahruze teyze: Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a!

CHP’lilerin oy için defalarca evini ziyaret ettiği, görüntülerini reklam için kullandığı Mahruze Keleş "Kapım, sofram herkese açık ama oyum ..
TRT'den bomba bir dizi daha!
Medya

TRT'den bomba bir dizi daha!

TRT reyting rekorları kıran dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Ramazan ayı boyunca Hâce Ahmed Yesevi’nin hayatını anlatan 'Mavera' dizisi..
Fatih Terim tribünde sinir krizleri geçirdi
Spor

Fatih Terim tribünde sinir krizleri geçirdi

Hatayspor’a 3-0’lık skorla yenilen Galatasaray ‘da teknik direktör Fatih Terim sinirden çılgına döndü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay