Hindistan'da bir kez daha rekor kırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayıları Eylül 2020'nin ardından en yüksek seviyeye çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 93 bin 249 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 485 bin 509'a ulaştı.

Ülkede en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı, son olarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859 ile kaydedilmişti.

Son 24 saatte 513 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 164 bin 623'e yükseldi.

Hindistan'da son bir günde tespit edilen vakaların yarısından fazlası, 49 bin 447 vaka ile Maharaştra eyaletinde görüldü. Yetkililer, Maharaştra eyaletinde vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle okulların kapatıldığını duyurdu.

Bazı vatandaşların aşı olduktan sonra maske takmayı bıraktıkları için virüse yakalandıkları tespit edilmişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.​​​​​​​