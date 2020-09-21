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Dünya Hindistan'da bina çöktü: 13 ölü, 11 yaralı
Dünya

Hindistan'da bina çöktü: 13 ölü, 11 yaralı

Hindistan'da dört katlı bir binanın çökmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 19:59:00 -
Hindistan'da bina çöktü: 13 ölü, 11 yaralı

Maharashtra eyaletinin başkenti ve ülkenin ticari başkenti olan Mumbai'nin Thane bölgesinde sabahleyin dört katlı bir bina çöktü.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti ve ülkenin finans başkenti Mumbai'nin Thane bölgesinde sabah saatlerinde dört katlı bir bina çöktü, 10 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekiplerinin yıkılan binada mahsur kalan 20-25 kişiye ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü başkanı Satya Pradhan, binanın çökmesi sonucu 13 kişinin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yetkililer 21 kişinin kurtarıldığını ve 30 kişinin enkaz altında olduğunu bildirdi.

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