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Aktüel Hindistan'da Bihar eyalet seçimlerini BJP ve destekçileri kazandı
Aktüel

Hindistan'da Bihar eyalet seçimlerini BJP ve destekçileri kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:26:52 -
Hindistan'da Bihar eyalet seçimlerini BJP ve destekçileri kazandı

ANKARA (AA) - Hindistan'da ülkenin kuzeydoğusundaki Bihar eyaletinde yapılan parlamento seçimlerini Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) ile oluşturduğu ittifak kazandı.

Hindistan Seçim Komisyonunun açıkladığı geçici sonuçlara göre, BJP önderliğindeki seçim ittifakı Ulusal Demokratik İttifak (NDA), 243 sandalyeli eyalet meclisinde 125 koltuk kazanarak hükümeti kurmak için gereken çoğunluğa ulaştı.

Seçimde Hindistan Ulusal Halk Partisi (RJD) önderliğindeki muhalif partiler ittifakı 110 sandalye kazanabildi.

Modi'nin BJP'si, yerel Birleşik Janata Dal (JD (U)) partisiyle ittifak içinde 10 yılı aşkındır eyalette iktidarda bulunuyor.

Seçimlerde BJP ve RJD'nin ardından üçüncü parti olan JD (U)'nun lideri Nitish Kumar, halen Eyalet Başbakanı olarak görev yapıyor.

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