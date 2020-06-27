Hindistan'da baba ve oğlunun "polis işkencesiyle öldüğü" iddiası tepkiye yol açtı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde polis merkezinde gözaltındayken işkence gördükleri iddia edilen baba-oğulun kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirmesi ülke genelinde tepkiye yol açtı.

NDTV kanalında yer alan habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan yasağa uymayarak "Thoothukudi" şehrindeki dükkanlarını açık tutan baba ve oğlu 19 Haziran'da polis tarafından gözaltına alındı.

Gece boyunca gözaltında kalan 58 yaşındaki P. Jeyaraj ve 38 yaşındaki oğlu Fenix, 4 gün sonra kaldırıldıkları hastanede yaşam mücadelelerini kaybetti.

Hayatını kaybeden baba ile oğulun yakınları, yaptıkları açıklamada, Jeyaraj ve Fenix'in polisin işkencesine maruz kaldığını öne sürdü.

İşkence iddialarının ortaya çıkmasının ardından aralarında siyasetçi, sporcu, gazeteci ve yazarların bulunduğu binlerce kişi sorumlulara karşı harekete geçilmesini istedi.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) eski lideri Rahul Gandi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, polis şiddetinin korkunç bir suç olduğunu belirterek, hayatını kaybeden Jeyaraj ve Fenix için adaletin sağlanması konusunda hükümete çağrıda bulundu.

Hindistan Kriket Takımı oyuncularından Shikhar Dhawan da Jeyaraj ve Fenix’in "vahşice" öldürülmelerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, adaletin sağlanmasından emin olunması gerektiğini kaydetti.

Sosyal medya kullanıcıları, Jeyaraj ve Fenix'i "Hindistan'ın George Floyd'u" olarak tanımladı.

ABD'nin Minneapolis şehrinde 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması çok sayıda eyalette gösterilerin yaşanmasına yol açmıştı.

Jeyaraj ve Fenix'i gözaltına alan polis memurları ise başka bir birime tayin edildi.

Eyalet yönetimi, hayatını kaybeden baba ve oğulun yakınlarına 13 bin 222 dolar tazminat verileceğini açıkladı.

İşkenceye Karşı Birleşik STK Kampanyası (UNCAT) hareketine göre, Hindistan’da 2019’da 1731 kişi gözaltılar sırasında hayatını kaybetti.