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Aktüel Hindistan'da apartmanda tüp patladı: 20 yaralı
Aktüel

Hindistan'da apartmanda tüp patladı: 20 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 10:59:41 -
Hindistan'da apartmanda tüp patladı: 20 yaralı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın ticari başkenti Mumbai'de bir apartmanda mutfak tüpünün patlaması sonucu 20 kişi yaralandı.

Hint medyasındaki haberlere göre, Brihanmumbai Belediyesi yetkilileri, Mumbai'nin güneyindeki Lalbaug bölgesinde yer alan bir apartmandaki dairelerden birinde bu sabah küçük çaplı yangın çıktığını açıkladı.

Yetkililer, bu yangında evdeki mutfak tüpünün patladığını belirtti.

Yangının, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülebildiğini söyleyen yetkililer, patlamada binadaki en az 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, yaralıların bölgedeki iki hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

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