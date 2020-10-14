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Dünya Hindistan'da 730 kişi daha koronadan hayatını kaybetti
Dünya

Hindistan'da 730 kişi daha koronadan hayatını kaybetti

Hindistan'da koronavirüs nedeniyle son 24 saat içerisinde 730 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:22:00 -
Hindistan'da 730 kişi daha koronadan hayatını kaybetti

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 730 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 110 bin 586’ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 63 bin 509 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 239 bin 389’a çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 301 bin 927 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2inci ülke konumunda bulunuyor.

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