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Aktüel

Hindistan'da 6 ayrılıkçı militan öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-11 11:45:16 -
Hindistan'da 6 ayrılıkçı militan öldürüldü

ANKARA (AA) - Hindistan'da güvenlik güçleriyle ayrılıkçı militanlar arasında çıkan çatışmada altı militan etkisiz hale getirildi.

Arunachal Pradesh eyaleti emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Hint paramiliter güçler ve polis, dün gece ayrılıkçı Nagaland Ulusal Sosyalist Konseyi militanlarına yönelik ortak operasyon düzenledi.

Çatışmada altı militan öldürüldü, bir paramiliter asker yaralandı. Operasyonda, iki el yapımı bomba, altı silah ve bu silahlara ait 500 mermi ele geçirildi.

Yerli Naga halkına özerklik getirmek amacıyla 1980'lerde kurulan Nagaland Ulusal Sosyalist Konseyi, 1988'de hükümetle barış görüşmelerindeki anlaşmazlık üzerine Isak-Muviah ve Khaplang şeklinde ikiye bölünmüştü.

Hint hükümeti, askerlerine yönelik saldırıların arkasında olmakla suçlanan Khaplang grubuyla arasındaki ateşkes anlaşmasını Nisan 2015'te sona erdirirken taraflar arasında ağustosta yeni bir barış anlaşması imzalanmıştı.


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