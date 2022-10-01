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Teknoloji Hindistan'da 5G hücre iletişim altyapısı hizmete sunuldu
Teknoloji

Hindistan'da 5G hücre iletişim altyapısı hizmete sunuldu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede 5G hücre iletişim altyapısının hizmete başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 13:43:00 -
Hindistan'da 5G hücre iletişim altyapısı hizmete sunuldu

Hükümetten yapılan açıklamada, belirli şehirlerde hizmete giren ön denemenin birkaç yıl içinde tüm ülkeyi kapsayacağı belirtildi.

Bunun "ülkede yeni döneme doğru bir adım" ve "sonsuz fırsatların başlangıcı" olduğunu ifade eden Modi lansmanda, "Bu olay tarihe kazınacak." dedi.

Hükümet yetkilileri, 5G'nin Hindistan üzerindeki ekonomik etkisinin, 2035 yılına kadar 450 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Operatör şirketi Bharti Airtel, 5G hizmetlerini bugünden itibaren sekiz şehirde kullanıma sundu.

Ülke çapında yaklaşık 5 bin şehir ve kasabada ise Mart 2024’e kadar aynı hizmeti vereceklerini bildirdi.

Reliance Jio şirketi ise bu ay dört büyükşehir bölgesinden başlayarak çoğu şehir ve kasabaya 18 ayda 5G hizmetini ulaştırmayı hedefliyor.

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