Hindistancevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlamayacak! Ne yapacağını şaşıranlar için doğal tarif

Saç beyazlaması yaş sebepli olabildiği gibi aynı zamanda çeşitli sağlık sorunlarından da kaynaklanabiliyor. Bunlardan bazıları; vitamin eksikliği, stres, sigara bağımlılığı, tiroit hormon bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor. Kadın erkek farketmeksizin genç yaşlarda bile görülebilen beyaz saç telleri, kabusunuz olmasın. Hindistan cevizi yağı ve limon ile beyaz saçlara veda etmenin doğal formülü... işte çözüm!

Saç beyazlamasının önüne geçmek için ilk yapmamız gereken şeylerden biri beslenmemize dikkat etmektir. Yediklerimizin yanında saçımıza uygulayabileceğimiz kozmetik maskeler yerine tamamen doğal ürünlerle çözüm üretebilirsiniz.

Limon ve Hindistancevizi Yağı faydaları say say bitmiyor

Limon ve Hindistan cevizi yağı karışımı: Hindistan cevizi yağı, saç köklerinin içindeki sebumun temizlenmesine yardımcı olur, bu da saçınızın genel olarak daha sağlıklı görünmesini sağlar. Saç derisine uygulanan limon ise öte yandan kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olarak, saç derisine oksijen gitmesine yardımcı olur.

Saçların beyazlaması, artık yaş grubu tanımıyor.

Kimisi 18'inde, kimisi 40'ında beyaz saç tellerine rastlıyor.

Bazen genetik bazen de dış etkenlerle görülebilen beyaz saçlar kadın ve erkeklerin rahatsız olduğu konular arasında.

Toplumda yaşlanmanın belirtisi olarak algılanan beyaz saçlar, boyansa dahi inatla çıkmaya devam ediyor.

Peki beyaz saçlara doğal bir çözüm var mı? Beyaz saç tellerinden nasıl kurtulabiliriz? İşte bu noktada karşımıza doğanın iki mucizesi çıkıyor: Hindistan cevizi yağı ve limon.

Hindistan cevizi yağı son yıllarda saç bakımında oldukça tercih ediliyor. Bu doğal, tropikal harikası, saçın ve saç derisini besleyen ve koruyan E vitamini ve yağ asitleri ile doludur.

Hindistan cevizi yağı, saç köklerinin içindeki sebumun temizlenmesine yardımcı olur, bu da saçınızın genel olarak daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Saç derisine uygulanan limon ise öte yandan kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olarak, saç derisine oksijen gitmesine yardımcı olur. Böylelikle saç dökülmesini önleyerek, saçlarınızın gürleşmesine yardımcı olur.

Malzemeler

3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Hindistancevizi Yağı (saçınızın uzunluğuna göre miktarı arttırıp azaltabilirsiniz.)

Hazırlanışı

Malzemeleri bir kâseye alın ve homojen bir macun oluşturun. Saçınıza direkt olarak masaj yaparak uygulayın. 1 saat boyunca kurumaya bırakın ve ılık suyla durulayın. Haftada bir uygulamanız yeterli olacaktır.

Hindistancevizi yağı saçınızı derinlemesine besleyecek ve rengini kaybetmiş saç tellerinize tekrar canlılık kazandıracaktır. Limon suyu ise içeriğindeki B ve C vitaminleriyle saçınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olacaktır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI - LİMON KÜRÜ

Hindistan cevizi yağı ve limon suyu kürünü saçınızı boyadıktan sonra uygulamanız gerekiyor böylece saç beyazlarınızın oluşması normalden daha uzun sürecektir.

Bu uygulamayı haftada 2 kez uygulamanız yeterli olacaktır.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı 1 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Malzemeleri bir kapta karıştırın ve saç boyası uygular gibi saçınıza uygulayın. Karışımı saç diplerinden başlayarak saç uçlarına doğru masaj yaprak yedirin. Kürü uyguladıktan sonra 30 dakika boyunca bekleyin ardından saçınızı durulayın.

Ayrıca: Hindistan cevizi yağı limon suyu ciltlere de iyi gelir

Çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı maskesi içerisine yarım tatlı kaşığı kadar limon suyu ve 2 tatlı kaşığı doğal bal eklemek gereklidir.