Hindistancevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlamayacak: Bunu yaptı resmen saç çoştu! Saç fışkırıyor

Saç beyazlaması yaş sebepli olabildiği gibi aynı zamanda çeşitli sağlık sorunlarından da kaynaklanabiliyor. Bunlardan bazıları; vitamin eksikliği, stres, sigara bağımlılığı, tiroit hormon bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor.

Saç dökülmesinin kabusunuz olmaması için doğru uygulamaları ve beslenme yöntemlerini tercih etmeniz gerekir. Özellikle saç bakım yağlarını düzenli kullanarak saç köklerine vitamin depolayabilir ve dökülme sorunu ile mücadele edebilirsiniz.

Saç beyazlamasının önüne geçmek için ilk yapmamız gereken şeylerden biri beslenmemize dikkat etmektir. Yediklerimizin yanında saçımıza uygulayabileceğimiz kozmetik maskeler yerine tamamen doğal ürünlerle çözüm bulmak harika olmaz mıydı? İşte çözüm!

Limon ve Hindistancevizi Yağı Mucizesi

Malzemeler

3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

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Hindistancevizi Yağı (saçınızın uzunluğuna göre miktarı arttırıp azaltabilirsiniz.)

Hazırlanışı

Malzemeleri bir kâseye alın ve homojen bir macun oluşturun. Saçınıza direkt olarak masaj yaparak uygulayın. 1 saat boyunca kurumaya bırakın ve ılık suyla durulayın. Haftada bir uygulamanız yeterli olacaktır.

Hindistancevizi yağı saçınızı derinlemesine besleyecek ve rengini kaybetmiş saç tellerinize tekrar canlılık kazandıracaktır. Limon suyu ise içeriğindeki B ve C vitaminleriyle saçınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olacaktır.