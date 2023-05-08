Canan Karatay düğüne sayılı günler kala zayıflamanın formülünü paylaştı! 3 günde tığ gibi! Yine haklı çıktı...
Canan Karatay zayıflamak isteyen kişiler ve özellikle düğüne hazırlanan gelinler için doğru zayıflama formülünü paylaştı. Düğününe kısa bir süre kalan ve tığ gibi olmak isteyen herkesin uygulayacağı bu çay sayesinde vücudunuzdaki ödemden kurtulabilirsiniz. Canan Karatay, besin tüketimine değinirken dikkat etmeleri gereken noktaların altını çizdi. İşte Canan Karatay'ın önerdiği dal yapraklarıyla yapılan çay tarifi sizlerle...
Sağlıklı beslenme adına her zaman önemli açıklamalarda bulunan Canan Karatay bu defa sağlıklı zayıflamak ile ilgili çok işe yarayacak çay tarifi önerdi. Tam da düğün sezonun açılmasıyla birlikte düğün hazırlığı olan bir sürü gelin adayının işine yarayacak tarif internette en çok aratılanlar arasına girdi.
Verdiği beslenme tüyolarıyla öne çıkan Karatay bahsettiği çay sayesinde sağlıklı zayıflayıp vücut direncinizi arttırabilirsiniz. Uzman isim özellikle zayıflamak isteyen gelin adaylarına kiraz dallarından yapılan çayı önerdi. Öte yandan Uzmanlar kiraz sapı, kilo verdirici özelliğiyle bilinen etkili bir metabolizma hızlandırıcıdır diyor.
Peki iğne ipliğe döndüren kiraz yapraığı çayı nasıl yapılır? İşte tarif:
KİRAZ YAPRAĞI ÇAYI TARİFİ
Malzemeler:
1 tutam kiraz yaprağı
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4-5 adet kiraz sapı
2 su bardağı
Yapılışı:
1 tutam kiraz yaprağı ve 4-5 adet kiraz sapını 1 cezvenin içine koyun.
Yaklaşık 5 dakika kadar kaynatın.
Daha sonra ocaktan alın ve 5 dakika çayın dinlenmesini sağlayın.
Dinlenen çayı süzüp tüketebilirsiniz. Tatlandırmak isterseniz içine bir çubuk tarçın koyup bu şekilde tüketebilirsiniz.
KİRAZ YAPRAĞI ÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİ?
yasemim-com'un aktardığı haberde: İdrar söktürücü özelliği olduğundan dolayı günde en fazla 2 bardak tüketilmesi tavsiye edilir. 2 hafta içtikten sonra mutlaka ara vermeli. Ayrıca zayıflamak isteyenlerin çayı içerken mutlaka yemeklerine dikkat etmeleri ve günde en az yarım saat spor yapmaları tavsiye edilmektedir.
KİRAZ YAPRAĞI FAYDALARI
- Kiraz yaprakları yağ yakmaya yardımcı olur.
- Damar tıkanıklığına iyi gelir.
- Vücuttaki biriken ödemi atar ve kanı sulandırır.
- Böbrekleri temizler.
- Kalp damar rahatsızlıklarının önüne geçer ve damarların içten yağlanmasını büyük ölçüde azaltır.
- Uzun süre tokluk hissi sağlar. Böylelikle hızlıca kilo vermenize yardımcı olur.