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Dünya

Hindistan'a ait İHA'yı düşürdüler

Pakistan, Hindistan ile sınırındaki Kontrol Hattı'nı ihlal ederek bölgesine giren Hint İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) vurarak düşürdü.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 01:04:00 -
Hindistan'a ait İHA'yı düşürdüler

Pakistan, Hindistan ile sınırındaki Kontrol Hattı'nı (LoC) ihlal ederek bölgesine giren Hint İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürdü.Pakistan Ordusundan yapılan açıklamada, "casus İHA"nın Keşmir'in Pandu bölgesinde Pakistan tarafını 200 metre ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'a ait İHA'nın ordu tarafından düşürüldüğü ve bunun Pakistan birlikleri tarafından bu yıl düşürülen 10'uncu Hint İHA'sı olduğu ifade edildi.

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