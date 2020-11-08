Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayıları yüksek seyrederken, Çin'de salgının kontrol altında olduğu gözleniyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 559 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 126 bin 121'e yükseldi.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 45 bin 674 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 507 bin 754'e çıktı, 7 milyon 868 bin 968 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 28 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Şaanşi eyaletinde 9, Şanghay kentinde 7, Hubey'de 4, Guangdong, Cıciang ve Siçuan'da 2'şer, Fucien ve Şansi eyaletlerinde 1'er vaka saptandı.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı bildirilmedi, toplam vaka sayısı ise 86 bin 212'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 168 kişi iyileşti.