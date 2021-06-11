Hindistan varyantına ‘aşıdan kaçma potansiyeli var’ uyarısı

Göksel Çağlav Ankara

Hindistan varyantının İngiltere’de hızla arttığının altını çizen Prof. Dr. Şener, “Diğer önemli gelişme ise; İngiltere Sağlık Bakanlığı, bulaşları incelemiş. Okullar için risk oranı çok yüksek görünüyor. Diğer varyantlarda da bulaş öyküsü çoğunlukla alışveriş, eğlence mekanları, kapalı çalışma alanları ancak Hindistan varyantındaki artışı dikkat çekici. Aşıdan kaçma potansiyeli olduğunu ifade ediliyor. Türkiye için bu durum iki kere daha önemli; çünkü bizde aşılanmış nüfus oranımız halen 20’lerde. Eğer aşılanma oranımızı ivedilikle istenilen düzeye çıkarmaz isek, önümüzdeki aylarda yeniden eski önlemler gündeme gelebilir. Aşı ile ilgili randevu alan kişi sayısı beklenenin çok altında. Bari aşıya muhalefet etmeyelim. Zaman ayrışma değil, birleşme zamanı” ifadelerini kullandı.

