Hindistan Türkiye’nin kapısını çaldı! Beklenmedik talep

Hindistan Seyahat Acenteleri Birliği (TAAI) Başkanı Jyoti Mayal, "Türkiye ve Hindistan arasındaki turizmi teşvik etmek için vizesiz seyahat programı uygulamasını" önerdi.

Seyahat ve turizm alanında önde gelen Hint uzman Mayal, Türkiye ile Hindistan arasındaki turizme dair değerlendirmelerde bulundu.

Mayal, Türkiye-Hindistan turizmini geliştirmek için vizesiz seyahat programı uygulanması çağrısında bulunarak iki ülke arasındaki turizmin yıllar içinde artığını ve diğer sektörlerde de büyük bir gelişme potansiyeli olduğunu söyledi.

Hindistan'ın da Türkiye gibi kültürel, tarihi ve mutfak kültürü açısından zengin bir ülke olduğuna dikkati çeken Mayal, "Hindistan pazarını cezbeden şey de (Türkiye pazarının) doğu ve batının büyük bir yakınsaması olmasıdır." dedi.

Mayal, siyasi ilişkilerin güçlenmesi durumunda iki ülke arasındaki turizm piyasasının giderek büyüyeceğini ifade etti.

Türkiye’deki Hint düğünlerde artış var

Turizm ilişkilerinin yanı sıra Hint vatandaşların Türkiye'de düğün yapma trendinin önemli derecede arttığını belirten Mayal, "Sürdürülebilirlik yönünü unutmadan, her iki ülkede de güçlü yönlerimizi geliştirmeli ve deneyimsel turizmi teşvik etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mayal, turizmin yanı sıra Türkiye’de Hint vatandaşların, hızlı vize almalarından ötürü düğünlerde ciddi bir artış olduğunu söyledi.

Düğünlerin karşılıklı kültürleri etkileyebileceğini söyleyen Mayal, düğün ve konferans gibi organizasyonların vergiden muaf olması gerektiğini savundu.

Mayal, Türkiye ile Hindistan arasındaki turizmi geliştirmek için macera turizmi, sağlık, sinema endüstrisi gibi farklı endüstrilerde işbirliği yapmanın gerekliliğini vurgulayarak "Karşılıklı işbirliği ile iki taraftan da yatırım yapmaya başlarsak kesinlikle büyük bir büyümeye tanık olacağız." diye konuştu.

"Hindistan güçlü bir pazara dönüşüyor"

Hindistan'ın yaklaşık 5 trilyon dolarlık ekonomisiyle tüm endüstriler için güçlü bir pazara dönüştüğünü belirten Mayal, ülke daha fazla havaalanı inşa edip bağlantı kurdukça turizmde daha ciddi bir artış olacağını vurguladı.

Mayal, özellikle Türkiye gibi çok sayıda Hintli turistin akın ettiği ülkelerde Hindistan'ı temsil edecek uzmanlara ihtiyaç olduğuna işaret ederek "Yurt dışındaki her Hint, ülkesinin bir elçisi. Seyahat ederken kendi ülkelerinden bahsetmeleri gerekiyor." dedi.

Turizmin sınırlarının olmadığını ifade eden Mayal, iki ülkenin güçlü yönlerini göstermesi için etkili pazarlama yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Türkiye, Kovid-19 salgınına ilişkin seyahat kısıtlamalarının kademeleri olarak kaldırılmasının ardından Haziran 2022'de 27 bin 300 Hint turist ağırladı.