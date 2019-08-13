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Hindistan süpersonik füze aldı

Hindistan, askeri güçleri için BrahMos süpersonik kara füzelerinin iki adet yeni nesil geniz mobil kıyı bataryasını satın aldığını duyurdu.

13 Ağustos 2019 Salı 12:42
Hindistan süpersonik füze aldı

Hindistan Savunma Bakanlığı (MoD), Hindistan ve Rusya tarafından ortaklaşa geliştirilen BrahMos süpersonik seyir füzelerinin iki adet Yeni Nesil Deniz Mobil Kıyı Bataryası'nı (NGMMCB) satın aldığını açıkladı.
 
Hindistan medyasında yer alan habere göre, onayın 8 Ağustos'ta MoD tarafından verildiği, bataryalara süpersonik BrahMos yüzeyden yüzeye seyir füzesi takılacağı ve sahil boyunca konuşlandırılacağı bildirildi.
 
Alınacak kara merkezli BrahMos füzeleri, karatabanlı bir mobil otonom fırlatıcıdan çıkan gemi karşıtı bir füze olacak ve böylece deniz ve ordu varyantlarının bir melezi olacak. Füzeler, Tata Advanced Systems'in yan kuruluşu Tata Nova ile işbirliği içinde Danimarka'nın Terma'sından edinilen ve Hindistan'da inşa edilen Scanter radarlarının girdilerini hedef alacak.
 
Bu radarların, aynı anda birden fazla hava ve yüzey hedefini 170 kilometreye kadar izleyebileceği bildirildi.
 
SES HIZININ ÜÇ KATINA ÇIKABİLİYOR
 
Ses hızının üç katına çıkan BrahMos füzesi, olası rakiplerini çok geride bırakıyor, aynı zamanda tasarımcılar, füzeyi daha hızlı ve daha akıllı hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
 
1998’de kurulan BrahMos Aerospace şirketinin yüzde 50,5 hissesi Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı’na, yüzde 49,5’i ise Rus bilim-üretim şirketi Maşinostroenie’ye ait. Merkez ofisi Hindistan’da bulunan şirketin uzun süreyi kapsayan sipariş portföyü bulunuyor.
 
BrahMos Aerospace ürünleri hem Hindistan’da, hem de Rusya’da gerçekleşiyor. Üretim zincirinde her iki ülkeden onlarca şirket yer alıyor. Füzede Avrupa Birliği’nde üretilen parçaların kullanılmıyor olması da önemli bir husus. Şirket bünyesinde oluşturulan kalite sisteminde işveren, geliştirme sürecinin başlangıcından test işlemlerinin sonuna kadar projeyi takip edebiliyor.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:42
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