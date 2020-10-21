  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan, sınırda kaybolan Çin askerini teslim etti
Aktüel

Hindistan, sınırda kaybolan Çin askerini teslim etti

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:28:19 -
Hindistan, sınırda kaybolan Çin askerini teslim etti

ANKARA (AA) - Çin-Hindistan sınırında kaybolduğu açıklanan Çin askerinin, Hint yetkililer tarafından Çin makamlarına teslim edildiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan ordusu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerinin, Ladakh'ın Demchok bölgesinde yolunu kaybetmiş halde bulunduğunu, kendisine tıbbi yardım ve oksijen desteği sağlandığını açıkladı.

Çin askerinin, "mevcut protokoller" uyarınca Çinli yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, pazar günü Çin-Hindistan sınırındaki dağlık Ladakh bölgesinde yolunu kaybeden, ardından Hint ordusu tarafından bulunan askerin teslim edilmesi istenmişti.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girip burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin ve Hindistan, eylül ayında sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırmama konusunda uzlaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi
Medya

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisi 125. Bölüm fragmanında Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı verdiği haklı mücadeleye dikkat çekildi. Büyük ..
Ümit Özdağ'ın bomba açıklaması ile ilgili çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu bu yüzden...
Gündem

Ümit Özdağ'ın bomba açıklaması ile ilgili çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu bu yüzden...

İP'in kurucu isimlerinden Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Genel Başkan Meral Akşener'in yalanla..
Ermenistan'dan bir kayıp daha
Dünya

Ermenistan'dan bir kayıp daha

Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü.

Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay