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Aktüel

Hindistan polisi görev başında korona oldu

Hindistan’da sokağa çıkma yasağı sırasında görev başında bulunan yüzlerce polisin korona testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:49:15 -
Hindistan polisi görev başında korona oldu

Hindistan’da sokağa çıkma yasağı sırasında görev başında bulunan yüzlerce polisin korona testi pozitif çıktı.


Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan korona virüs salgını nedeniyle Hindistan’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor. Hindistan’da sokağa çıkma yasağına uymayanları takip ve kontrol etmek için sokaklarda görev yapan polislerin büyük bir kısmında korona tespit edildi.


Batı Maharashtra eyaletinde bir polis, “Geçen hafta polis kuvvetlerinde görülen vaka sayısı neredeyse 2 katına çıktı” dedi.


Maharashtra eyaleti 15 bin 525 vaka sayısıyla en çok vaka görülen eyalet oldu. Kimliğini açıklamak istemeyen bir polis, “Devlet polis teşkilatında 450’den fazla polis pozitif çıktı ve 4 polis virüs nedeniyle hayatını kaybetti” dedi.


Öte yandan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurmuştu. Ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 695’e, toplam vaka sayısı ise 49 bin 436’ya yükseldi.

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