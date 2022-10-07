Hindistan medyasından Türkiye'ye övgü

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Rusya-Ukrayna krizine yönelik barış çabaları ve elde edilen diplomatik başarılar, dünya kamuoyunda yankılanmaya devam ediyor.

Keşmirli Orta Asya uzmanı K. N. Pandita'nın Hindistan merkezli uluslararası yayın kuruluşu Eurasian Times için kaleme aldığı bir makalede, Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çekti.

Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprü olduğuna işaret eden K. N. Pandita, ülkenin Doğu ve Batı arasında, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz ile Yunanistan ile Suriye arasında önemli bir bağlantı olduğunu belirtti.

Pantida makalesinde, "Türkiye NATO üyesi, ayrıca Rusya ile iyi ilişkilere sahip. İki ülke ticaret ve askeri anlaşmalar yaptı. Birçok ortak çıkar alanında iş birliği yapıyorlar." ifadelerine yer verdi.

Hindistan'ın da, Hint Okyanusu'nun anahtarı olarak kritik bir coğrafi konuma sahip olduğunu ve dünya ticaretinin üçte ikisinin geçtiği Malakka Boğazı'nın güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynadığını belirten Pandita, Hindistan'ın Türkiye ile birlikte Avrasya'daki barışın anahtarı olabileceğini vurguladı.

Öte yandan Türkiye ile Hindistan'ın 'Keşmir' konusunda anlaşmazlığını hatırlatan Pandita, "Ankara, Hindistan ve Pakistan'ın diyalog masasına gelip sorunları çözmesi gerektiğini yineliyor. Önemli ülkelerin çoğunun söylediği şey de bu yönde." ifadelerini kullandı.

Uçurumu azaltma çabaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Semerkant'ta bir araya geldi. Aralarında ne konuşulduğunun medyaya ayrıntılı olarak bildirilmediğini belirten Pandita, "Büyük olasılıkla Modi, bazı yanlış anlaşılmaları düzeltmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Pandita'ya göre, Türkiye ve Hindistan'ın diplomasi ve diyalog araçlarıyla Doğu ile Batı arasındaki uçurumu azaltmaya çalışıyor. Pandita, Avrasya'daki savaşta dürüst ve samimi arabulucuların tüm ön koşullardan, yararlandığını vurguladı.

Çin medası da övgüler yağdırdı

İngilizce yayınlanan Hong Kong merkezli South China Morning Post'un 22 Nisan'daki bir makalesinde, “Hindistan, Türkiye ile birlikte arabuluculuk yaparsa Rusya ve Ukrayna barışçıl müzakereler için iyi bir şans olacak” ifadeleri yer aldı.

Makalede, Türkiye'nin jeopolitik önemi, hem ABD hem de Rusya ile dostane ilişkilerine dikkat çekildi.