Hindistan medyası ateşkese öfkelendi! İran-ABD anlaştı temizlik düşmanları çıldırdı
ABD ve İsrail ile İran arasında çatışmaların 40. gününde varılan 2 haftalık geçici ateşkes anlaşması Hindistan medyasında öfke ile karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda sunucunun öfkeden deliye dönerek haber kağıtlarını yumrukladığı ve oturduğu sandalyeyi fırlatarak stüdyoyu dağıttığı anlar yer aldı.
Görüntülerde 2 haftalık ateşkes haberini okuyucularına veren 2 sunucudan erkek olanın, anlaşmanın Pakistan öncülüğünde yapılmasından dolayı canlı yayında sinir krizi geçirerek stüdyoyu dağıttığı anlar yer aldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerin yapay zeka olabileceğini ileri sürdü. Bazı kullanıcılar ise Hindistan’ın hijyen ve temizlik sorununa dikkat çekerek olayı başka bir boyuta taşıdı.