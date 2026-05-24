Ataklara karşı bitkisel kalkan! Migren için çörek otu yağı kullanılır mı?

Çörek otu yağı; antioksidan, iltihap karşıtı, ağrı üzerinde destekleyici ve hücre koruyucu özellikleriyle dikkat çeken bitkisel yağlardan biridir. Migren ve kronik baş ağrısı gibi durumlarda geleneksel kullanımı bulunsa da bu durum, tek başına tedavi edici olduğu anlamına gelmez. Migreni olan kişiler için çörek otu yağı, doğru beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku, tetikleyicilerden uzak durma ve kişiye uygun tedavi sürecinin yanında destekleyici bir seçenek olarak değerlendirilebilir. En önemli nokta ise bu yağı “kesin çözüm” gibi değil, ölçülü ve bilinçli kullanılması gereken doğal bir yardımcı olarak görmektir.