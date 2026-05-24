Savaş alanına dönen genel merkezde resim operasyonu! Özgür Özel'in posteri indirildi, akıllara Kılıçdaroğlu'nun kaldırılan fotoğrafı geldi!

Özgür Özel'in resminin indirilmesi, akıllara şaibeli kurultay sürecinin ardından genel merkezde yaşanan ve parti içinde asimetrik tartışmalara yol açan diğer fotoğraf değişimlerini getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun Kaldırılan Fotoğrafını Akıllara Getirdi

Özgür Özel resminin binadan tahliye edilmesi, akıllara kurultay sonrasında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının parti duvarlarından kaldırılmasını getirdi. O dönem genel başkanların kronolojik olarak sergilendiği alandan Kılıçdaroğlu'nun resminin kaldırılması parti tabanında büyük kırılmalara ve vefasızlık tartışmalarına neden olmuştu.

Bugün mahkeme kararıyla görevine iade edilen Kılıçdaroğlu'nun resminin kaldırılma süreci, Özgür Özel'in posterinin indirilmesiyle birlikte CHP'deki liderlik ve meşruiyet krizinin sembolü haline geldi.

Genel Merkezde Liderlik Görselleri Değişiyor

Mahkeme kararı doğrultusunda genel merkezde kontrolün yeniden Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına geçmesiyle birlikte, binadaki görsel düzenleme çalışmaları da resmiyet kazandı.

Dış cephedeki posterin ardından, bina içerisindeki koridorlarda yer alan Özgür Özel fotoğraflarının da görevlilerce kaldırıldığı öğrenildi. Kaldırılan Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafının yeniden eski yerine asılması beklenirken, yaşanan bu gelişmeler CHP tarihindeki derin yönetim krizini bir kez daha gözler önüne serdi.