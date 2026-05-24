  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Koca ülkenin 6 takımı devrede olur iddiası: Osimhen için İngiltere'nin en büyükleri sıraya girer! Koca ülkenin 1 haftalık İHA stoğu kaldı: Türkiye'nin kapısını çalabilirler Kapısını çalacaklar mı? Önder Özen yorumcuyken önermişti: Beşiktaş'a gelir mi? Giderek kabak tadı veriyor artık: Ne olacak Icardi meselesi: Galatasaray işi yokuşa sürüyor Papara Park'ı ayağa kaldıracaklar! Trabzonspor'un transferini Arjantin basını duyurdu Türkiye'de o üç ilde yetişiyor! Altından ucuz, bakır kadar değer kazanıyor ama diyabet hastalarını tehdit ediyor Ne yumurta ne zeytin: Kolesterolü kesen turp ve o gıda 3 defa kullanılır! Saraçoğlu reçeteyi verdi Yol kenarında bile yetişiyor, diyabeti dengeliyor! İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetesi: Bu bitki adeta savaş açıyor!
Spor
6
Yeniakit Publisher
Kapısını çalacaklar mı? Önder Özen yorumcuyken önermişti: Beşiktaş'a gelir mi?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Kapısını çalacaklar mı? Önder Özen yorumcuyken önermişti: Beşiktaş'a gelir mi?

Beşiktaş'ta Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen, yorumculuk döneminde bir kanat oyuncusunu işaret etmişti. Ve o isim Zuriko Davitashvili'ydi...

#1
Foto - Kapısını çalacaklar mı? Önder Özen yorumcuyken önermişti: Beşiktaş'a gelir mi?

Önder Özen yorumculuk yaptığı dönemde, Zuriko Davitashvili'nin Beşiktaş'ın oyun yapısına çok uygun olduğunu söylemişti.

#2
Foto - Kapısını çalacaklar mı? Önder Özen yorumcuyken önermişti: Beşiktaş'a gelir mi?

Özen, 20 Mayıs'ta kulübün Futbol Direktörü olarak göreve başladı. Ve Gürcü kanat oyuncusu için kullandığı ifadeler yeniden akıllara geldi...

#3
Foto - Kapısını çalacaklar mı? Önder Özen yorumcuyken önermişti: Beşiktaş'a gelir mi?

25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Saint-Etienne Kulübü'yle 30 Haziran 2028'e kadar mukavelesi bulunuyor. Kartal, Gürcü yıldızı daha önce de transfer etmeye çalışmıştı. Ancak Önder Özen'in göreve gelmesinin ardından bu konudaki hareketliliğin artması bekleniyor...

#4
Foto - Kapısını çalacaklar mı? Önder Özen yorumcuyken önermişti: Beşiktaş'a gelir mi?

Fransız ekibi, oyuncunun olası satışından en az 25 milyon euro bekliyor. Zuriko Davitashvili için belirlenen rakam yaklaşık 2 yıldır değişmedi. Beşiktaş'ın istenen bonservis bedelini düşürmeye çalışacağı belirtildi.

#5
Foto - Kapısını çalacaklar mı? Önder Özen yorumcuyken önermişti: Beşiktaş'a gelir mi?

1.75 boyundaki futbolcu bu sezon Ligue 2'de 29 maça çıktı. Sahada 2.124 dakika kaldı. 14 gol ve 5 asist üretti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin dibinde sıcak gece! Askeri üs vuruldu
Dünya

Türkiye'nin dibinde sıcak gece! Askeri üs vuruldu

Irak Kürdistan Bölgesi’nden sıcak bir saldırı haberi geldi. Erbil’de konuşlu İranlı Kürt muhalif grup Kürdistan Özgürlük Partisi’ne ait bir ..
Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı
Gündem

Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı

CHP Genel Merkezi'ni işgal eden hukuk tanımazlar Çevik Kuvvet tarafından zorla çıkarıldı. Akıllarda ise CHP'li Özgür Özel ve yandaşlarının p..
Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler
Gündem

Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler

Gazeteci Tamar Tanrıyar, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Milletvekili Murat Emir hakkında çarpıcı görüntüler paylaşarak dikkat çeken açıkl..
Dev 'beyaz altın' rezervi keşfedildi! 328 yıl yetecek büyüklükte!
Dünya

Dev 'beyaz altın' rezervi keşfedildi! 328 yıl yetecek büyüklükte!

Dağların altında keşfedilen dev “beyaz altın” rezervinin, teknoloji ve enerji sektöründe küresel dengeleri değiştirebilecek büyüklükte olduğ..
CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı
Gündem

CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “delegelerin oy iradesine müdahale edildiği” iddialarıyla yürütülen soruşturmada 13 kişi sabah saatlerinde ..
İran basını duyurdu! Türkiye Yunanistan ile büyük savaşa hazırlanıyor
Gündem

İran basını duyurdu! Türkiye Yunanistan ile büyük savaşa hazırlanıyor

İran devlet televizyonu ve haber ajansları, Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki batı destekli kuşatmaları yerle bir edecek tarihi ve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23