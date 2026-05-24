Kapısını çalacaklar mı? Önder Özen yorumcuyken önermişti: Beşiktaş'a gelir mi?
Beşiktaş'ta Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen, yorumculuk döneminde bir kanat oyuncusunu işaret etmişti. Ve o isim Zuriko Davitashvili'ydi...
Beşiktaş'ta Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen, yorumculuk döneminde bir kanat oyuncusunu işaret etmişti. Ve o isim Zuriko Davitashvili'ydi...
Önder Özen yorumculuk yaptığı dönemde, Zuriko Davitashvili'nin Beşiktaş'ın oyun yapısına çok uygun olduğunu söylemişti.
Özen, 20 Mayıs'ta kulübün Futbol Direktörü olarak göreve başladı. Ve Gürcü kanat oyuncusu için kullandığı ifadeler yeniden akıllara geldi...
25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Saint-Etienne Kulübü'yle 30 Haziran 2028'e kadar mukavelesi bulunuyor. Kartal, Gürcü yıldızı daha önce de transfer etmeye çalışmıştı. Ancak Önder Özen'in göreve gelmesinin ardından bu konudaki hareketliliğin artması bekleniyor...
Fransız ekibi, oyuncunun olası satışından en az 25 milyon euro bekliyor. Zuriko Davitashvili için belirlenen rakam yaklaşık 2 yıldır değişmedi. Beşiktaş'ın istenen bonservis bedelini düşürmeye çalışacağı belirtildi.
1.75 boyundaki futbolcu bu sezon Ligue 2'de 29 maça çıktı. Sahada 2.124 dakika kaldı. 14 gol ve 5 asist üretti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23