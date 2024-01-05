Hindistan hükümeti donanması, Umman Denizi'nde kaçırılan gemi mürettebatını kurtardı! Somali hükümetinden gemisi...

Aden Körfezi ve Arap Denizi'nde ticari gemilerin kaçırılması altı yılın ardından aralık ayında yeniden başladı.

Hindistan Donanması, Umman Denizi'nde kaçırılmaya çalışılan bir ticari geminin mürettebatını kurtardı. Aralarında 15 Hint'in de bulunduğu 21 mürettebatın tamamı tahliye edildi.

Donanmaya ait savaş gemisi, kaçırılma ihbarı aldıktan sonra Somali'nin yaklaşık 460 deniz mili açığında Liberya bandıralı MV Lila Norfolk adlı dökme yük gemisinin yolunu kesti.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), beş ila altı silahlı kişinin gemiye çıktığını bildirmişti. Operasyon sırasında gemide hiçbir korsanın olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Korsanların gemiyi kaçırma girişimi, Hindistan Donanması'na ait bir savaş gemisinin, deniz devriye uçağı tarafından durdurulduğu yönündeki güçlü uyarısı üzerine muhtemelen başarısızlığa uğradı" denildi.

İngiliz deniz güvenlik firması Ambrey'e göre gemi Bahreyn'deki Khalifa bin Salman'a gidiyordu.

Bir savaş gemisi, geminin yolculuğuna devam edebilmesi için elektriğin yeniden sağlanmasına yardımcı oldu.

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Hindistan Donanması bölgede son zamanlarda meydana gelen saldırıların ardından Umman Denizi'ndeki gözetimini arttırdı.

Aden Körfezi ve Arap Denizi'nde ticari gemilerin kaçırılması altı yılın ardından aralık ayında yeniden başladı.

Aralık ayında aynı bölgede en az üç gemi kaçırma olayının yaşandığı belirtildi. Bu türden bir önceki olay 2017 yılında rapor edilmişti.

ABD öncülüğündeki korsanlıkla mücadele deniz kuvvetleri, son dönemde Husi isyancıların saldırılarını engellemek için komşu Kızıldeniz'de faaliyet gösteriyor.