Hindistan donanmasının ihalesini Türk firması aldı

Ürettiği deniz platformlarıyla Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katan Türk tersaneleri, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sedef Tersanesi, Sefine Tersanesi ve Anadolu Tersanesi ortaklığında kurulan TAIS firması, Hindistan donanması için yapılacak 45 bin tonluk 5 filo destek tankeri üretimini kapsayan iş birliği ihalesini kazandı. Toplam 2,3 milyar dolarlık proje kapsamında TAIS, yerel bir ortakla Hindistan’da üretim yapacak. Firma, projede tersanenin modernizasyonu, gemilerin tasarımı, mühendislik hizmetleri, üretimin planlanması ve yönetilmesi, gemi inşa malzemeleri şartnamelerinin hazırlanması, ana malzemelerin sağlanması görevlerini üstelenecek.

TAIS Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Üst Yöneticisi Süalp Ürkmez, Metin Kalkavan’ın yönetiminde olduğu Sedef Tersanesi’nde Türkiye’nin helikopter ve uçak gemisi TCG Anadolu’nun, Demir Koloğlu’nun Üst Yöneticisi olduğu Sefine Tersanesi’nde ise Türkiye’nin Denizde İkmal ve Destek Gemisi’nin üretimini sürdüklerini belirterek, Anadolu Tersanesi’nde TCG Bayraktar, TCG Sancaktar ve 8 çıkarma gemisinin inşa edildiğini söyledi. Ürkmez, yine Anadolu Tersanesi’nde Katar Deniz Kuvvetleri için 2 eğitim gemisi üretiminin devam ettiğini bildirdi. Bu sorumlulukların yanında özellikle yurt dışı pazarlara yönelik çalışma yürüttüklerini anlatan Ürkmez “Hindistan özelindeki çabalarımız meyvesini verdi. Dünyanın en zor pazarlarından birinde, en büyük global rakiplere karşı, tasarım yeteneklerimiz, teknik yeterliliğimiz, kararlılık ve cesaretimizle bu ihaleyi kazandık. Türk özel sektörünün neler yapabileceğini tüm dünyaya ispatlamış olduk” dedi.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da TAIS’in aynı zamanda SAHA İstanbul’un üyesi olduğunu belirterek “Bundan 20 yıl önce yerli tersanelerimiz yabancı ana ortak olmaksızın savunma sanayiinde iş alamıyordu ancak ülkemizde gerçekleşen millî ve özgün üretim modeliyle tersanelerimiz hem ana yüklenici olarak sorumluluk üstlenmeye hem de mühendislik hizmetlerini ihraç eder hâle geldi. Bu, sektörümüz ve ülkemiz adına gurur kaynağı” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi