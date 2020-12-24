  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-24 08:53:37 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 bini aştı, Güney Kore'de de 1000'in altına indi. Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 bin 712 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 123 bin 778'e çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 693 bin 173 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 312 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 146 bin 756'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 6'sı yurt içi kaynaklı, 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakalara Liaoning eyaletinde rastlanırken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 899 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 950 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30'u yurt dışı kaynaklı 985 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 53 bin 533'e çıktı.

Son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 756'ya ulaştı.

Bugüne dek virüs bulaşan 37 bin 425 kişi sağlığına kavuştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rıdvan Dilmen: Hakem maçı Başakşehir'den aldı
Spor

Rıdvan Dilmen: Hakem maçı Başakşehir'den aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Başakşehir'i konuk etti. '%100 Futbol' programında konuşan Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, ilk ..
Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz
Dünya

Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "ABD yaptırımlarına sert bir şekilde karşılık vereceğiz' ..
Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı
Korona Virüs

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı

Dünya basınının çok yakından takip ettiği mutasyon konusu ile ilgili yeni bir haber geldi. İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay