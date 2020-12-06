Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 40 binlerin altına düşerken, Güney Kore'de 600'ün üzerinde yeni vaka tespit edildi, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 bin 11 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 644 bin 222'ye çıktı.

Ülkede 482 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 140 bin 182'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 100 bin 792'ye ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede 600'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte 631 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 37 bin 546'ya çıktı.

Bu, 663 vakanın saptandığı 5 Mart'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Güney Kore'de virüse yakalanan 29 bin 128 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 5 kişi ölürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 545'e çıktı.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 86 bin 619'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 706 kişi iyileşti.