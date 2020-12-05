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Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-05 10:27:29 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 40 binin, Güney Kore'de ise 600'ün altına düştü. Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 bin 952 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 608 bin 211'e çıktı. Ülkede 512 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 139 bin 700'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 58 bin 822'ye ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede 583 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 36 bin 915'e çıktı, 28 bin 917 kişi virüsü yenmeyi başardı. Son 24 saatte Kovid-19'dan 4 kişi öldü, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 540'a çıktı.

Yeni vakalardan 411'i başkent Seul ve çevresinde görüldü.

Ülkede son günlerde artan Kovid-19 vakalarının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında, büyük mağazalar, spor salonları, sinema salonları, berberler ve eğlence merkezlerinin 21.00'den sonra kapanması ve restoranların bu saatten sonra yalnızca paket servisi yapması kararı alındı.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmazken toplam vaka sayısı 86 bin 601'e yükseldi. Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 694 kişi iyileşti.

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