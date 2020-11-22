Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayısı 9 milyonun üzerine çıkarken, Güney Kore'de günlük vaka artışı son 4 gündür 300'ün üzerinde, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 501 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 133 bin 227'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 45 bin 209 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 95 bin 908'e çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 521 bin 617 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 3 vakanın 2'sinin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 1'inin ise Şanghay'da görüldüğü bildirildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 431'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 481 kişi iyileşti.

Ülkede tespit edilen yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ise 3 bin 775'e çıktı.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 330 Kovid-19 vakası belirlendi.

Ülkede günlük vaka artışı son 5 günde 300'ün üzerinde seyrediyor.

Toplam vaka sayısının 30 bin 733'e çıktığı ülkede 26 bin 466 kişi salgını yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 2 kişi hayatını kaybederken, virüs nedeniyle gerçekleşen toplam ölü sayısı 505'e yükseldi.



