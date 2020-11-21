Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayısı 9 milyonun üzerine çıkarken, Güney Kore'de günlük vaka artışı son 4 gündür 300'ün üzerinde, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 564 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 132 bin 726'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 46 bin 232 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 50 bin 613'e çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 478 bin 124 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.



- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 16 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 7 vakanın 5'in Pekin'in güneyindeki liman şehri Tianjin'de, 2'sinin ise Şanghay'da görüldüğü bildirildi.



Tianjin'de görülen vakaların tamamımın Binhai bölgesinde görülmesi nedeniyle bölgede yaşayan 3 milyon nüfusun toplu test edilmesine başlandı. Vakaların görüldüğü, apartman kompleksi, ana okulu ve hastane karantinaya alındı.

Şanghay'da da 2 vakanın ortaya çıktığı hastanedeki 4 bin 15 kişi test edildi.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 414'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 472 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 386 Kovid-19 vakası belirlendi.

Ülkede günlük vaka artışı son 4 günde 300'ün üzerinde seyrediyor.

Toplam vaka sayısının 30 bin 403'ye çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 503 kişi yaşamını yitirdi.

