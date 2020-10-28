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Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-28 08:34:05 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken, Çin'de kontrollü seyrediyor, Güney Kore'de ise günlük vaka artışı yeniden 100'ün üstüne çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 508 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 120 bin 10'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 43 bin 893 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 990 bin 322’ye çıktı. Şimdiye kadar 7 milyon 259 bin 509 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı 42 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 20 vakanın tamamı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde saptandı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 868'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 80 bin 936 kişi iyileşti, 264 kişinin de tedavisi sürüyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7'si yurt dışı bağlantılı 103 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Yurt içi kaynaklı yeni vaka sayısının 96 olduğu ülkede, bu vakalardan 51’i başkent Seul ve çevresindeki büyük kentlerde görüldü.

Toplam vaka sayısının 26 bin 146'ya çıktığı ülkede, Kovid-19 tespit edilen 24 bin 73 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 460 kişi hayatını kaybetti.

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