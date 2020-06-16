Hindistan-Çin sınırındaki çatışmada ölü sayısı 20’ye yükseldi

Çin ve Hindistan arasında sınır anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada yaralanan 17 askerin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 20’ye çıktığı açıklandı.

Hindistan ile Çin arasında Himalayalar’da bulunan tartışmalı sınır bölgesinde Çin-Hindistan güçleri arasında yaşanan çatışmada bilanço artıyor. Hindistan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Ladakh bölgesinde yaşanan çatışmada yaralanan 17 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Çin tarafında ölü sayısına yönelik herhangi bir açıklama yapılmazken, Hindistan Dışişleri Bakanlığı her iki tarafta da ölenler olduğunu öne sürdü.

Çin, Hindistan güçlerini Galwan Vadisi’ni geçmekle suçluyor. Çatışmaya neden olan bölge, 3 bin 500 kilometrelik bir sınırdan oluşuyor. Her iki ülke de yıllardır karşı tarafa ateş açılmadığı konusunda ısrarcı olurken, son olarak Hindistan Ordusu karşı tarafa ateş açılmadığını ifade etti.

Günün ilk saatlerinde Hint Ordusu Hint 1 subay ile 2 askerin hayatını kaybettiğini, her iki taraftan üst düzey askeri yetkililerin durumu kontrol altına almak için görüştüklerini bildirmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise, Hindistan’a tek taraflı bir eylemde bulunmama çağrısı yaparak, “Hindistan sınırı dün iki kez geçti. Hint güçlerinin düzenlediği provokasyon ve saldırılar her iki sınır gücü arasında fiziksel çarpışmalara neden oldu” ifadelerini kullanmıştı.