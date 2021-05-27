Hindistan, Çin sınırına konuşlandırmak üzere İsrail'den İHA alıyor

Hint ANI haber ajasından edinilen bilgilere göre, Hindistan'ın dört adet İsrail yapımı Heron insansız hava aracını teslim almaya hazır olduğu belirtiliyor.

Times of India'nın aktardığına göre, Heron Mark-II model İHA'lardan ilk iki tanesinin gönderiminin iki-üç ay içerisinde yapılması beklenirken geri kalan iki İHA da yıl sonuna kadar teslim edilecek.

Kira kontratı Ocak ayının ortasında imzalanan, orta irtifada uçuş ve uzun seyir süresi özelliklerine sahip olan araçların teslimi koronavirüs pandemisi nedeniyle gecikmeye uğramıştı.

Yükseltilmiş kapasite

Üç senelik kiralama anlaşması Hint hükümetinin Çin ile sınır anlaşmazlığı yaşanan bölgedeki orduya verdiği "acil durum güçleri" yetkisi altında imzalanmıştı.

Heron'un tek seferde 50 saate kadar sürebilen havada kalma becerisi Hindistan'a 3488 kilometrelik Hint-Çin sınırını gözlemleme fırsatı sunuyor.

Yeni kiralanan Heron İHA'larının, Hint ordusunun şu an kullandığı modellerin geliştirilmiş halleri olduğu biliniyor.