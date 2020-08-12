Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir

Hindistan, Pakistan ve Çin arasında büyük bir anlaşmazlığa neden olan Ladakh noktasında gerilim patlak verdi.

Hint yönetimi, bölgeye savaş uçakları, askeri ekipman ve çok sayıda askerini Çin'den gelebilecek saldırı tehlikesine karşın bölgeye yerleştirdi. Savaş uçakları ve füzeler, Çin yönüne doğru çevrildi.

Kriz tırmandı

İki ülke arasında devam eden gerilimde masaya bir türlü oturulamadı. Yapılan müzakereler sürekli olarak sonuçsuz kaldı.

Gerilim ilk olarak Çin'in Ladakh hattına karakol ve askerlerini yerleştirmesiyle başladı.

Çin yönetimi sınır hattındaki kriz sonrası 10 Haziran'da 20 Hintli askerin öldürdü.

İki taraf arasında egemenlik tartışmaları uzun bir süre devam edeceğe benziyor.