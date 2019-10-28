Hindistan cevizli kurabiye tarifi nasıl yapılır?

Yumuşacık dokusu, kıvamı ve lezzetiyle gönüllerde taht kuracak olan bir kurabiyeyi sizlerin istifadesine sunuyoruz. Bu pratik lezzete bayılacaksınız. Peki ama Hindistan cevizli kurabiye nasıl yapılır? Hindistan cevizli ve kremalı kurabiye tarifi...

Bu kurabiyenin içerisindeki nişasta sayesinde yumuşak ve hafif bir kıvam elde etmiş olacaksınız. Dilerseniz nişasta kıvamını artırabilir, buna bağlı olarak unu azaltabilirsiniz. Aynı şekilde dilerseniz, arasına sürmek için marmelat da tercih edebilirsiniz.

Kurabiye için;

125 gram tereyağı

yarım çay bardağı sıvıyağ

1 su bardağı toz şeker

1 yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı nişasta

kabartma tozu

1 paket vanilya

3,5 -4 su bardağı un

Ganaj için;

50 gr sütlü çikolata

50 gr bitter çikolata

2 yemek kaşığı sıvı krema

Islatmak için;

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı şeker

Bulamak için;

Hindistan cevizi

Oda sıcaklığında erimiş olan tereyağını çırpın. Krem kıvamına geldikten sonra sıvıyağı üzerine ekleyin.

Ardından bütün malzemeleri ekleyip homojen bir kıvam elde edin.

Elinize yapışan bir hamur elde etmeniz gerekir. Fazla un eklemeyin, bu sayede daha yumuşak bir kurabiye elde etmiş olacaksınız.

Dolapta bir sür dinlendirdikten sonra, yağlı kağıt serili tepsiye küçük yuvarlaklar yaparak dizin.

Üzerini bir kaşık ile bastırıp hafifçe düzlük oluşturun.

20 dakika boyunca hafif pembeleşinceye kadar, ortalama 10-15 dakika kadar, 175 derecelik fırında pişirin.

Bu esnada çikolataları benmari usulü eritin ve ocaktan alın. İçerisine kremayı koyup bir süre karıştırarak soğumasını sağlayın.

Fırından çıkan kurabiyenin bir yüzeyine çikolata ganajını sürün ve diğer kurbiyeyle kapatın.

Ardından süt ve şeker karışımına batırıp hindistan cevizine bulayın.

15 dakika kadar malzemelerin bütünleşmesini bekleyin ve servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...