Hindistan cevizli kurabiye tarifi | Farklı kurabiye tarifleri
Hindistan cevizli kurabiye nasıl yapılır? Ağızda dağılan leziz ve farklı bir kurabiye tarifi arayanlar 'Kolay farklı kurabiye tarifleri' konusunu araştırıyor. Peki, Hindistan cevizli kurabiye nasıl yapılır? Hindistan cevizli kurabiye gerekli malzemeler
Çayın yanına leziz bir kurabiye tarifine kim 'hayır' diyebilir. İşte, Hindistan cevizli kurabiye tarifi
Hindistan cevizli kurabiye tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 paket margarin
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı Hindistan cevizi
- 2 adet yumurta (1 yumurtanın akı kurabiyenin üzeri için kullanılacak)
- 3,5-4 su bardağı un
Hindistan cevizli kurabiye nasıl yapılır?
Öncelikle geniş bir kasenin içerisine oda sıcaklığında margarin, vanilya, pudra şekeri, yumurta, kabartma tozu ve 4 yemek kaşığı Hindistan cevizi ekleyip yoğurun.
Ardından unu azar azar ekleyin.
Hamur kıvam alınca kurabiyeye şekil verip yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Kurabiyelerin üzerine yumurta akı sürüp, üzerlerine kalan Hindistan cevizinden gezdirin.
Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 25-30 dakika pişirin.
Afiyet olsun.