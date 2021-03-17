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Kadın - Aile Hindistan cevizli kurabiye tarifi | Farklı kurabiye tarifleri
Kadın - Aile

Hindistan cevizli kurabiye tarifi | Farklı kurabiye tarifleri

Hindistan cevizli kurabiye nasıl yapılır? Ağızda dağılan leziz ve farklı bir kurabiye tarifi arayanlar 'Kolay farklı kurabiye tarifleri' konusunu araştırıyor. Peki, Hindistan cevizli kurabiye nasıl yapılır? Hindistan cevizli kurabiye gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-03-17 17:06:00 -
Hindistan cevizli kurabiye tarifi | Farklı kurabiye tarifleri

Çayın yanına leziz bir kurabiye tarifine kim 'hayır' diyebilir. İşte, Hindistan cevizli kurabiye tarifi

Hindistan cevizli kurabiye tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 paket margarin
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi
  • 2 adet yumurta (1 yumurtanın akı kurabiyenin üzeri için kullanılacak)
  • 3,5-4 su bardağı un

Hindistan cevizli kurabiye nasıl yapılır?

Öncelikle geniş bir kasenin içerisine oda sıcaklığında margarin, vanilya, pudra şekeri, yumurta, kabartma tozu ve 4 yemek kaşığı Hindistan cevizi ekleyip yoğurun.

Ardından unu azar azar ekleyin.

Hamur kıvam alınca kurabiyeye şekil verip yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Kurabiyelerin üzerine yumurta akı sürüp, üzerlerine kalan Hindistan cevizinden gezdirin.

Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 25-30 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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