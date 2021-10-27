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Kadın - Aile Hindistan Cevizli Çikolatalı Top nasıl yapılır? Tam ölçülü tarif
Kadın - Aile

Hindistan Cevizli Çikolatalı Top nasıl yapılır? Tam ölçülü tarif

Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, çok lezzetli tatlı atıştırmalık.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 17:22:00 - 2021-10-27 17:40:02
Hindistan Cevizli Çikolatalı Top nasıl yapılır? Tam ölçülü tarif

Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, çok lezzetli tatlı atıştırmalık. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1 poşet krem şanti
  • 1 su bardağı soğuk süt
  • Alabildiği kadar hindistan cevizi
  • Fındık, badem veya çam fıstığı (İçi için)

Üzeri İçin;

  • 250 gr. sütlü çikolata
  • 3 tatlı kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Krem şanti ve sütü kıvam alana kadar çırpın. Kıvam alan ve katılaşan krem şantinin üzerine alabildiği kadar hindistan cevizi ilave edin. Ele yapışmayan bir hamur elde edin. Buzdolabında yarımsaat dinlenen hindistan cevizli hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve içine fındık, badem veya çam fıstığı koyduktan sonra yuvarlayın. Hazırladığınız topları buzdolabında 15 dakika dinlendirin. Sütlü çikolatayı benmari usülü eritin. Erittiğiniz çikolata ile sıvı yağını iyice karıştırın. Buzdolabında dinlenen topları çikolata sosuna batırdıktan sonra çatal yardımıyla çıkarın ve dizin. Buzdolabında tekrar dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

 

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