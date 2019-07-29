Hindistan cevizi suyu nedir? Ne işe yarar?
Tropik bir meyve olan ve ülkemizde sıklıkla tüketilen hindistan cevizi, oldukça faydalı.29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:59
Hindistan cevizi suyu, böbreklerde biriken ve taş kum oluşuma neden olan asidi vücuttan atmak için gereken besin değerine ve yapısına sahiptir. Ayrıca bu su böbrek üstü bezlerinin çalışmasını ekstra destekler.
Ayrıca son zamanlarda "yağlı kahve" modasıyla faydaları sıklıkla dile getirilen hindistan cevizi, her kısmı ile kilo vermeye yardımcıdır.
Hindistan cevizini düzenli şekilde kullandığınızda diş taşlarından da kurtulmanız mümkün. Suyu ile gargara yapabilir, yağı ile de diş taşı macunu yapabilirsiniz.
Hindistan cevizi suyunun yararları
- Magnezyum ve potasyum gibi minerallerin üretilmesine yardımcı olurken, üre açısından oldukçada zengin bir besindir.
- İdrar yolları ve böbreği temizler.
- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
- Soğuk algınlığına yakalanma riskini azaltır.
- Yorhunluk ve halsizliği giderir.
- Vücudun elastikiyetini artırır ve toparlanmasını sağlar.
- Kandaki sodyumu sabit tutmaya ve vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasına yardımcı olur.
- Kabızlık sorununu ortadan kaldırır.
- Vücuttaki mikropların arınmasına destek verir.
- Antioksidan ve mineraller bakımından zengin olduğu için enfeksiyon ve iltihabın giderilmesini sağlar.
- Yüksek tansiyonu dengeler.
- Kalp atışını ve kas fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olur.
- Kötü kolesterolü düşürür.
- Yaşlanma karşıtıdır. Cildi gerginleştirir.
- Kalorisi olmadığı için de kilo vermeye yardımcıdır.
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