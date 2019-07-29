Hindistan cevizi suyu nedir? Ne işe yarar?

Hindistan cevizi suyu, böbreklerde biriken ve taş kum oluşuma neden olan asidi vücuttan atmak için gereken besin değerine ve yapısına sahiptir. Ayrıca bu su böbrek üstü bezlerinin çalışmasını ekstra destekler.

Ayrıca son zamanlarda "yağlı kahve" modasıyla faydaları sıklıkla dile getirilen hindistan cevizi, her kısmı ile kilo vermeye yardımcıdır.

Hindistan cevizini düzenli şekilde kullandığınızda diş taşlarından da kurtulmanız mümkün. Suyu ile gargara yapabilir, yağı ile de diş taşı macunu yapabilirsiniz.

Hindistan cevizi suyunun yararları