Hıncal Uluç'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, yoğun bakımda olan Hıncal Uluç'un sağlık durumu hakkında so bilgiyi paylaştı. Donat, "Uyandırma işlemi başladı" dedi.
Geçen günlerde yoğun bakıma kaldırılan gazeteci Hıncal Uluç'un sonrasında entübe edildiği öğrenilmişti.
Gelişmeler sonrası Uluç'un sosyal medyada vefat ettiği iddia edildi.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah yazarı Fatih Doğan'dan konu ile ilgili açıklama geldi.
Nazif Karaman twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hıncal Uluç’un vefat ettiği bilgisi doğru değildir. Hastanedeki tedavisi devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Yeni gelişme
Uluç'un sağlık durumuna ilişkin Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'tan açıklama geldi.
Donat'ın bugün "Hıncal" başlıklı yazısında gazeteciyi uyandırma işleminin başlatıldığı aktarıldı.
Donat yazısında, “Yazımızı yazarken... Son dakika haberi... Doktorlar kararlarını verdiler: Hıncal Uluç'un bağlı olduğu makine... Uyandırmaya ayarlandı. Dün öğle sonu... ‘Uyandırma işlemi’ başladı. Süreç... Yavaş işleyecek... Ağır ağır. Ve... Pazartesi günü, Hıncal tamamen uyandırılmış olacak” ifadesini kullandı.