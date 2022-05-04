Hıncal Uluç'un kalçası kırıldı
Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un kalçası kırıldı.
Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç’un evde düşerek kaza geçirdiği öğrenildi. Evinde düşen Uluç, kalçasını kırdı. Uluç’un tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un kalçası kırıldı.
Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç’un evde düşerek kaza geçirdiği öğrenildi. Evinde düşen Uluç, kalçasını kırdı. Uluç’un tedavisinin devam ettiği belirtildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23