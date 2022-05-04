  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Hıncal Uluç'un kalçası kırıldı
Medya

Hıncal Uluç'un kalçası kırıldı

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un kalçası kırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 15:58:00 - 2022-05-04 16:06:07
Hıncal Uluç'un kalçası kırıldı

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç’un evde düşerek kaza geçirdiği öğrenildi. Evinde düşen Uluç, kalçasını kırdı. Uluç’un tedavisinin devam ettiği belirtildi.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

5432

allah hayırlı şifa versin amin

Hus u

Fenerbahce kirdi demesin de
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay