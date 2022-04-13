Hıncal Uluç'tan olay sözler: Mert, futbolu icat edenleri bile pişman etti!

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Marcao ile girdiği ikili mücadele sırasında yerde kalan ve attığı taklalarla gündem olan Mert Hakan Yandaş için "Futbolu icat eden İngilizleri, icat ettiklerine utandıran Mert Hakan Yandaş hakkında, ne maçı yazan pazartesi, ne de sonrasında bu kadar sert bir yorum gördünüz mü?" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Derbide sahadaki agresif görüntüsü ile dikkat çeken Mert Hakan Yandaş, Marcao ile girdiği mücadelenin ardından yerde kalması ve taklalar atmasıyla da sosyal medyada gündem oldu.

Mert Hakan'ın görüntüsünün İngiltere'de alay konusu olduğunu söyleyen Hıncal Uluç, "Reytingler sıfıra yaklaşırken, kimse yayın hakkına para vermek istemiyor. Federasyon hâlâ yayın ihalesini yapamadı. Ama o Federasyon ve onun Merkez Hakem Komitesi, futbolu yok eden, İngiltere'de bile öfke yaratan ve alay konusu olmamıza yol açan bu utanç, bu ayıp ve bu rezaleti önlemek için hiçbir şey yapmadı. Yapmamaya da devam ediyor.

Atilla Karaoğlan, iki hafta üst üste Fener maçına atanır, ilkinde Rize Konya'yı, ikincide Fener Galatasaray'ı yenince, Konyaspor üçüncülüğe düşer, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ikinci sıraya gelirken tek satırla olsun bu üst üste atamayı eleştirmeyen "tarafsız(!)" Türk medyası, taa Londra'da "skandal" olarak verilen Mert Hakan olayını da görmezden geldi. Hiçbir spor sayfasında ayrıntılı verilmeyen bu 55'inci dakika utancını Türk kamuoyu benim köşemdeki yarım sayfa yazı dolayısı ile öğrendi" dedi.

"Bu maça Federasyon "GÖZLEMCİ", "TEMSİLCİ" atamadı mı?. Onlar da mı gözlerini kör gibi yumdular?. Onlar raporlarına Mert rezilliğini yazmadılar mı" diyen Uluç, şunları kaydetti:

"İngilizleri, futbolu icat ettiklerine pişman eden Mert Hakan, ibret-i âlem olsun, bir daha kimse bu iğrenç ve hepsi birbirinin karbon kopyası "Çığlık atarak uçma, yerde birkaç tur dönme, sonra ellerinden biriyle yüzünü ya da bileğini tutarak öbür eliyle çimleri dövme" hareketini önlemek için hakemler kart göstermekten bile korkar, hele rapor hiç yazamazken, Federasyon görevlisi temsilci ve gözlemcinin de suspus olması, ligin Fener'i ikinci yapıp Şampiyonlar Ligi'ne göndermek için dizayn edildiği iddiasını güçlendirmiyor mu?"